Lazzaro Spallanzani - Le prêtre qui révolutionna les sciences naturelles

Né le 10 janvier à Scandino en Italie, l'abbé italien Lazzaro Spallanzani était diplômé de physique. Ce qui ne l'empêchait pas de donner des cours de logique, de métaphysique et de littérature grecque à l'Université de Reggio, sans parler de ses recherchjes en vulcanologie. Doté d'un esprit élevé et d'une foi profonde, l'abbé Spallanzani sût pourtant accorder toute son importance au caractère concret des choses. Au XVIIIe siècle, la bilogie était en effet une science d'ordre plus théorique que pratique. Par la mise au point d'expériences aussi futées qu'originales, l'Abbé Spallanzani modernisa cette discipline et obtint plusieurs succès dont la critique de la théorie de la génération spontanée qui affirmait que la vie était le résultat d'une auto-génération.



ERIC : Mon cher Laurent, c'est du prêtre et naturaliste italien Lazzaro Spallanzani que vous nous parlez aujourd'hui.



LAURENT : Oui car c'est un 10 janvier, celui de l'année 1729, que naquit à Scandino en Italie, cet homme qui allait mener de front sa formation au séminaire pour devenir prêtre et ses études pointue qui en feront un physicien. En réalité, Lazzaro Spallanzani fut un touche-à-tout de génie, professant des cours de logique, de métaphysique et de littérature grecque à l'Université de Reggio, tout en réalisant des recherches en vulcanologie, mettant à jour les propriétés digestives du suc gastrique ou découvrant les capacités d'écholocalisation propre aux chauves souris. Doté d'un esprit élevé et d'une foi profonde, l'abbé Spallanzani sût cependant toujours accorder de l'importance au caractère concret des choses. Au XVIIIe siècle, les sciences naturelles était en effet d'ordre plus théorique que pratique. Par la mise au point d'expériences aussi futées qu'originales, l'Abbé Spalanzani modernisa les méthodes et obtint ainsi plusieurs succès dont la réfutation de la théorie de la génération spontanée des êtres vivants qui était communément admise depuis Aristote.