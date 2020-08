Le 15 août, fêtez l'Assomption de Marie en direct de Lourdes

Il a lieu tous les ans à Lourdes. Le Pèlerinage national de l'Assomption est maintenu mais en raison de l'épidémie de coronavirus, les célébrations du 15 août se dérouleront dans des circonstances particulières. Sur RCF, vous pourrez suivre cet événement en direct et dès le 12 août.

un rendez-vous annuel

Chaque année, la congrégation des Augustins de l'Assomption, l'Hospitalité Notre-Dame de Salut et l'Association Notre-Dame de Salut, animent et organisent le Pèlerinage national de l'Assomption. Il s'agit du pèlerinage français qui réunit le plus grand nombre de fidèles au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Habituellement, ce sont en effet plus de 8.000 pèlerins qui viennent prier, servir et se rencontrer au cœur de la cité mariale. Cette année, pour sa 147è édition, le Pèlerinage national de l'Assomption est donc maintenu mais dans des conditions particulières.

dans des circonstances particulières

"Malheureusement, ce qui nous est le plus difficile, confie le Père Vincent Cabanac, nous ne pouvons pas accompagner et accueillir des personnes malades." Le directeur du pèlerinage national annonce que 500 pèlerins pourront toutefois être présents. Il s'agit d'une "délégation représentative de l'ensemble du pèlerinage". Du 12 au 17 août, ils pourront participer à un programme spirituel sur le thème : "Allons à la source de l'amour". À noter que le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, célèbrera la messe de l'Assomption.

Les organisateurs du Pèlerinage national comptent sur les médias pour permettre aux fidèles de suivre les célébrations. RCF vous propose une programmation spéciale du mercredi au dimanche grâce à Étienne Pépin, rédacteur en chef Actualités, qui sera envoyé sur place. Le site Croire propose de participer à un "e-Pèlerinage National" et de s'unir à la prière des pèlerins sur place. Il est également possible de vivre la fête de l'Assomption en solidarité avec les personnes malades, et de devenir "ange gardien" le temps du pèlerinage.

la FÊTE DE L'ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

La question s'est posée très tôt aux chrétiens : comment Marie, la mère du Christ, a-t-elle terminé sa vie sur terre ? Les Écritures n'en disent rien, des textes apocryphes et des légendes ont comblé ce besoin de savoir. Quant à la réfléxion doctrinale et la célébration liturgique, les théologiens en débattent depuis le Ve siècle.

En Orient on parle de la Dormition de Marie, en Occident, de son Assomption dans la gloire. Il s'agit là d'un dogme de foi pour les catholiques - une vérité qui s'impose à eux - que le pape Pie XII a proclamé en 1950. "Marie, l’Immaculée Mère de Dieu toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme dans la gloire céleste." Ainsi, ce que les catholiques célèbrent le 15 août, c'est à la fois la mort et la résurrection de Marie.

Programmation spéciale sur RCF