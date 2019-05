Le café du monde : un accueil rénové pour le Secours Catholique à Annecy

Ali dort à la rue ou dans les hébergements d'urgence que lui propose le 115. "Le matin, nous sommes dehors à 7 heures. Je viens prendre le petit déjeuner ici".

Derrière le bar, Jean-Yves, sers le café avec un grand sourire : "J'ai été aidé par le Secours Catholique quand j'étais enfant. J'ai eu une famille, un travail... Et maintenant, je viens rendre ce qu'on m'a donné !".

Un lieu de partage et de fraternité

"C'est ça, le café du monde ! Un lieu de partage, de fraternité. Où les personnes accueillies sont encouragées à être actrices et proposer des activités" explique Jacques Buisson, bénévole et responsable de ce lieu.

Le lieu devait être mis aux normes. L'équipe en a profité pour revoir tout l'aménagement intérieur, au printemps 2018. Autour du bar et de l'espace d'accueil principal, des salles ont été créées. Pour pouvoir organiser différents ateliers : cuisine, alphabétisation, musique... Treize équipes de bénévoles proposent maintenant une dizaine d'ateliers. Les travaux ont été financés par les collectivités, des mécènes et l'association.



Aussi au sommaire de cette émission

Exposition Patrimoine Sacré, architecture religieuse au XXe siècle à la Chartreuse de Mélan (Tanninges)

Les photographies de Pascal Lemaître mettent en lumière monuments, sculpteurs, peintres, verriers. On y découvre les édifices des Pays de Savoie et d'autres départements. "Après la Seconde Guerre Mondiale, on rompt avec les codes et les formes classiques. Des matériaux comme le béton et une évolution de la liturgie invitent à créer de grands espaces" explique Franck Delome, commissaire de cette exposition. Visites libres, guidées ou ludiques.