Le cantique des créatures de Saint François d'Assise

Cantique de frère soleil ou des créatures (Saint François d’Assises)

Très haut, tout puissant, bon Seigneur,

à toi sont les louanges, la gloire et l'honneur,

et toute bénédiction.

A toi seul, Très-Haut, ils conviennent ;

et nul homme n'est digne de prononcer ton nom.

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures :

spécialement Messire frère soleil

qui donne le jour, et par qui tu nous éclaires ;

il est beau et rayonnant avec une grande splendeur :

de toi, Très-Haut, il est le symbole.

Loué sois-tu, mon Seigneur,

pour sœur lune et pour les étoiles :

dans le ciel tu les as créées, claires, précieuses et belles.

Loué sois-tu, mon Seigneur,

pour frère vent,

pour l'air et les nuages, et le ciel pur, et tous les temps,

par lesquels à tes créatures tu donnes soutien.

Loué sois-tu, mon Seigneur,

pour sœur eau,

qui est très utile et humble, précieuse et chaste.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu,

par qui tu éclaires la nuit ;

il est beau et joyeux, robuste et fort.

Loué sois-tu, mon Seigneur,

pour sœur notre mère la terre,

qui nous soutient et nous nourrit,

et produit divers fruits avec les fleurs

aux mille couleurs et l'herbe.

Loué sois-tu, mon Seigneur,

pour ceux qui pardonnent pour l'amour de toi,

et supportent douleur et tribulation ;

bienheureux ceux qui persévèreront dans la paix,

car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés.

Loué sois-tu, mon Seigneur,

pour notre sœur la mort corporelle,

à qui nul homme vivant ne peut échapper.

Malheur à ceux qui meurent en état de péché mortel !

Bienheureux ceux qu'elle trouvera conforme

à tes très saintes volontés,

car la seconde mort ne leur fera point de mal.

Louez et bénissez mon Seigneur et rendez-lui grâces,

et servez-le avec grande humilité.