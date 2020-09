Le caté une chance en plus

Catéchèse et formation... la rentréepour tous

C’est la rentrée pour tout le monde en ce moment. Les enfants sont de retour à l’école, les parents s’organisent en reprenant un rythme de travail plus régulier et les catholiques reprennent le chemin des paroisses.

Le service évangélisation se mobilise pour l’accompagnement et la formation des enfants comme des adultes. « Prendre son envol », « Viser plus haut » ou encore « Etre un bon samaritain » sont autant de slogans d’une campagne de com en ce moment afin d’inviter les familles à inscrire leur enfant à la catéchèse.

Une consécration dimanche dernier

L’actualité du diocèse a été marquée ce week-end par une célébration particulière : une consécration dans l’ordre des Vierges. Véronique-Marie nous témoigne aujourd’hui de son nouvel engagement.

Retour sur la célébration du 30 août 2020 :

http://www.cathedraledegrenoble.com/Consecration-de-Veronique-Marie-dans...