Le catéchisme ou l'art de transmettre la foi aux enfants

Nous avons sûrement encore en tête des souvenirs de nos séances de caté. Assuré avec générosité par des laïcs engagés dans l’Église ou par le curé lui-même, le catéchisme est, avec la famille, le terreau essentiel où la foi chrétienne reçue sacramentellement au baptême grandit et s’approfondit, où le visage du Dieu fait homme nous devient plus familier grâce à la découverte de l’Évangile, à l’apprentissage de la prière et à la préparation aux sacrements.

Le caté, lieu essentiel de la transmission de la foi, requiert pour ceux qui assurent cette mission beaucoup de pédagogie, d’intelligence et de tact. Pour cela, ils peuvent s’appuyer sur différents parcours qui loin d’être seulement théoriques, associent acquisition d’une culture chrétienne, et expérience spirituelle. En cette rentrée scolaire qui est aussi la rentrée du catéchisme, explorons ce beau et exigeant défi qu’est la transmission de la foi aux enfants.

Émission enregistrée en duplex avec RCF Dialogue à Marseille