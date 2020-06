" Le chemin vers Dieu est un chemin d'intelligence, mais aussi de vie "

St Benoit dans sa règle nous rappelle qu'il ne faut pas seulement comprendre Dieu, mais aussi le suivre dans toutes les dimensions de notre vie.



" On ne peut accéder au Christ que par la Foi et la vie à sa suite, souligne le Père Thierry Barbeau de l'abbaye St-Pierre de Solesmes, non seulement en croyant en Lui, mais aussi en mettant ses pas dans ses pas et son coeur dans son coeur." Sur ce chemin, le Seigneur accompagne le moine, " mais ce n'est pas tout car c'est le Christ qui a frayé le chemin, et le moine suit ses pas qui mènent à la Vie et à la Gloire ".