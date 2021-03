Le CIPAR du diocèse de Liège

Depuis plusieurs années, les responsables diocésains du temporel du culte et des fabriques d’église prennent conscience de l’importance du patrimoine mobilier confié à la responsabilité des fabriques, du manque d’encadrement dont celles-ci bénéficient pour leur tâche de conservation et du danger qui plane sur ce patrimoine compte tenu de l’avenir incertain des églises et des fabriques. Aujourd'hui nous donnons la parole à Yves Charlier et Pierre Hennet du Cipar de Liège.