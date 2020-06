Le concile de Francfort - Quand Charlemagne se voit en nouveau Constantin

Ouvert le 1er juin 794, à l'instigation de Charlemagne, le concile de Francfort réunit plus de 300 évêques de l'empire Carolingien. A son terme, des orientations qui devaient s'avérer majeures pour la suite de l'histoire de l'Eglise et de l'Europe étaient adoptées : séparation plus nette entre l'ordre religieux et politique, possibilité de prêcher dans d'autres langues que le latin et reconnaissance de la valeur catéchétique des images, ouvrant ainsi la voie au développement de l'art occidental.