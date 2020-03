"Le danger pour la vie intérieure serait de s'avachir devant notre ordinateur"

Mgr Yves Le Saux a publié ce jeudi 19 mars une lettre aux Chrétiens de la Sarthe, en la fête de St Joseph.

Il y invite les croyants et les non-croyants à "transformer ces semaines de confinement en moment de plus grande intériorité". Contraint de ne pas sortir de l'évêché comme tout un chacun, il souligne que cette crise est pour les fidèles l'occasion de mettre en pratique les enseignements du synode diocésain sur l'avenir de nos communautés chrétiennes, en insistant notamment sur la lecture de la parole de Dieu et sur la vitalité de fraternités locales avec le souci les uns des autres.