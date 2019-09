Le défi des assises paroissiales

La bienvenue à Grenoble

Il y a quelques jours un nouveau centre d’accueil et d’écoute a été inauguré à Grenoble. La Bienvenue c’est son nom. Un projet œcuménique porté par l’Eglise catholique avec la collaboration de l’oreille du Cœur. RCF était présent.

Les chefs d'établissements catholiques envoyés en mission

Cette semaine, lors de la messe de rentrée des établissements catholiques, 12 nouveaux responsables ont reçu leur lettre de mission de l’évêque et un bâton de pèlerin ou de pasteur. Retour aujourd’hui sur cet envoi.

Le défi de la mission demain pour la paroisse du centre ville de Grenoble

Ce week-end, la paroisse Notre-Dame de l’Espérance à Grenoble fera sa rentrée. Mais cette année, ce sera bien plus que repartir pour une nouvelle année pastorale. La paroisse lance en effet le défi des assises qui devraient conduire à définir sa mission et son engagement pour les années à venir. Son curé nous explique pourquoi ce mouvement et ce qu’il en attend.

Le programme et les inscriptions ici.https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/ndesperance.html