Le Dimanche de Pâques, la plus importante des fêtes chrétiennes

Pâques, la fête des fêtes

L'Église est dans la même joie qui a commencé hier soir avec la veillée pascale. C'est le Ressuscité, Jésus vivant, que nous célébrons. Et parce que cette fête est la fête des fêtes, elle est célébrée encore pendant toute la semaine, jusqu'au dimanche de la miséricorde, dimanche prochain. Toute cette semaine est comme un grand dimanche, que l'on appelle l'octave de Pâques.



Le temps pascal se poursuit

Mais la fête continuera encore pendant 50 jours jusqu'à la Pentecôte, le jour où l'Église se souvient que l'Esprit saint a soufflé sur elle et la conduit encore, jour après jour.

Et puis, une autre fête marquera ce temps pascal, c'est celle de l'Ascension, que nous célébrerons le 40e jours après Pâque,s pour se souvenir que le Seigneur attend tous ceux qui voudront vivre auprès de lui.

Oui, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! C'est ainsi que les chrétiens se saluent aujourd'hui et toute cette semaine. Joyeuses Pâques à tous !