Le diocèse de Fréjus-Toulon fête Saint Joseph

Il y a 150 ans, Saint Joseph devenait le patron de l'église universelle. Le 8 décembre 2020, le pape François lui rend hommage et annonce pour 2021 une année spéciale qui lui sera dédiée.

Une année qui aura un retentissement particulier dans notre diocèse consacré à saint Joseph depuis 2012 avec la seule apparition reconnue de Joseph à Cotignac.

« Je suis Joseph, enlève-le et tu boiras »

Saint Joseph apparait à un jeune berger Gaspard Ricard sur le Mont Bessillon, le 7 juin 1660. Il fait paître ses moutons par une intense chaleur. Épuisé, assoifé, il s’allonge sur le sol brûlant et c'est alors qu'un homme d’imposante stature apparait près de lui. Il lui montre un rocher et lui dit : « Je suis Joseph, enlève-le et tu boiras » .

Le berger croit d'abord à une plaisanterie, mais le « vénérable vieillard » comme disent les récits de l’époque, réitére son ordre. Gaspard obéit, déplace sans peine le rocher pourtant lourd et découvre une eau fraîche qui commence à ruisseler.

Il boit et quand il se releve, l'homme a disparu.

Très vite la nouvelle se répand, les pèlerins se rendent à la fontaine de tous les endroits de la province et des pays environnants, des infirmes et des malades de toutes sortes dont la plupart s’en retournent guéris ou bien consolés dans leurs infirmités.

Les rassemblements sont considérables et après la construction immédiate d’un oratoire sur le lieu même de l’apparition, une chapelle plus vaste est consacrée en 1663. Un couvent sera édifié.

Le 19 mars, Cotignac honore le grand Saint

Cette année, crise sanitaire oblige, la solennité de la Saint Joseph à Cotignac aura lieu en distanciel.

Les 19 et 20 mars vous pourrez suivre l'intégralité des événements sur la chaîne YouTube du diocèse de Fréjus-Toulon et celle du sanctuaire : messe à 10h30 présidée par Mgr Jean-Marc Aveline vendredi, par Mgr Dominique Rey samedi ; conférence à 14h15 vendredi de sœur Adriana, théologienne de la Communauté des sœurs de Mater Dei, sur le thème "Au fil des siècles, l’Église découvre saint Joseph" dans l’église du Bessillon, et de Mgr Dominique Rey, évêque du diocèse de Fréjus Toulon, samedi, sur "Joseph, maître en humanité". Elles seront suivies des vêpres à 17h.

Une paroisse également consacrée à Saint Joseph

L'Eglise Saint Joseph du pont du Las à Toulon ouvrira ses portes en continu de 8h à 18h, les 19 et 20 mars prochains, pour permettre à chacun de venir déposer ses intentions de prière, et recevoir une indulgence plénière en passant la porte sainte installée dans l'église. Une chapelle est également dédiée à Saint Joseph.

Par ailleurs, un parcours spirituel est inauguré ce 19 mars, bâti autour d'une exposition de photographies de Guillaume Germain et Thomas Couillard et d'un livret. Ce parcours a été conçu à partir de la lettre apostolique Patris Corde (Avec un coeur de Père).

L'objectif pour Alice Casanova, coordinatrice de ce projet, permettre au plus grand nombre de découvrir Joseph et se mettre à son école.

Un parcours très riche pour Bénédicte Delors. Elle a participé à la réalisation de ce projet.

Les enfants pourront suivre un autre parcours, accessible à partir de 7 ans, avec l'aide d'un adulte. Les enfants de 10 à 15 ans peuvent le suivre en autonomie.

Le livret accompagnant le parcours est disponible à l'entrée de l'église. Une participation aux frais de 1 euro est demandée.

L'exposition sera visible jusqu'au 8 décembre 2021.