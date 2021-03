Le diocèse de Nice ouvre son compte Instagram

Les réseaux sociaux pour toucher ceux qui ne passent pas forcément la porte d'une église le dimanche. La stratégie digitale du diocèse de Nice continue de se diffuser. Pourquoi le choix d'Instagram ? Pour toucher toutes les tranches d'âge. En effet, la jeunesse se détourne de Facebook et désormais la plupart des paroissiens sont sur le réseau de Mark Zuckerberg. Comment cibler les autres ? En s'installant sur un réseau à la démocratisation grandissante. Instagram.

En effet ce réseau est parmi les quatre les plus consultés: YouTube (80 %) - Facebook (76 %) - Facebook Messenger (58 %) - Instagram (47%) et Whatsapp (38 %) (Source We Are Social). Comment ne pas s'y rendre ?

Le diocèse y diffuse donc du contenu public. On en parle avec Marie-Cécile Lepage, chargée de communication au diocèse de Nice.

Découvrir le compte Instagram du diocèse de Nice: