" Le diocèse redécouvre la figure de Basile Moreau qu'il avait oubliée "

Mgr Yves Le Saux installera ce dimanche 27 octobre deux nouveaux prêtres de la Congrégation Sainte Croix sur la paroisse mancelle du même nom. L'occasion pour l'évêque du Mans de revenir sur ce prêtre sarthois du XIXème siècle béatifié en 2007 et dont l'oeuvre a largement essaimé en Amérique " avec une fécondité absolument étonnante ". Mgr Le Saux se réjouit que la Congrégation réinvestisse les lieux de naissance de son fondateur et qu'ils demeurent fidèle " à leur charisme de missionnaire et d'éducateur ".