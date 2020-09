Le festival du Bout du Champ est écolo et féministe en 2020

Le festival du bout du champs a lieu dans une semaine, au Pêchereau, il est organisé par le MRJC de l’Indre, ce sera sa huitième édition et elle sera placée sous le signe de l'écologie et du féminisme.



Nous parlerons aussi de la journée du réfugié et du migrant, célébrée ce dimanche. Et si vous inscriviez vos enfants aux scouts ? Deux scouts et guides de France vont essayer de vous convaincre.



Et en fin d’édition nous lancerons un avis de recherche : le Secours catholique est en quête d’un nouveau responsable pour l'antenne de Châteauroux.