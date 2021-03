Le Jour du Seigneur pose ses caméras à Sospel

Pour le Carême, Le Jour du Seigneur propose une programmation inédite dans la vallée de la Roya. La messe sera célébrée en direct de Sospel. Avant la célébration, un magazine sera consacré au xhabitants des vallées de la Roya et de la Vésubie, dévastées par les inondations de 2020. Il s'intitule « Dans la Roya et la Vésubie, se relever après le déluge ».

Pour en parler, l'émission de France 2 donne la parole a Maud Bagaria, chargée de projets pour le Secours Catholique dans la région PACA. A ses côtés, le Fr. Frédéric-Marie Le Méhauté, franciscain et théologien, relira leurs échanges à la lumière de l’encyclique du Pape François sur la fraternité, Fratelli Tutti.

11h00: France 2 va retransmettre la messe célébrée par Mgr André Marceau, évêque de Nice en direct de l’église cathédrale Saint-Michel à Sospel.