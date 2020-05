Le martyre de Sigismond (assassiné le 01 mai)

Il convoque un concile à Agaune (30 avril – 15 mai 516) et fait adopter une nouvelle constitution pour les moines qui les affranchit du travail manuel mais leur impose de chanter l'office de manière ininterrompue4. C'est le fameux Laus perennis, la psalmodie perpétuelle, qui fait l'originalité et la célébrité de l'abbaye. Pour remplir ce programme qui exige un grand nombre de moines, Sigismond en fait venir des îles de Lérins, de l'île Barbe et de CondatN 1 et les dote de libéralités suffisantes pour assurer leur entretien.