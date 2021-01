Le miracle de Noël de la crèche retrouvée à Châteauneuf-sur-Cher !

Elle avait disparu, elle a été rapportée le 24 décembre dernier. Il s’agit de la crèche de Châteauneuf-sur-Cher. Le père Hervé Benoît est aujourd’hui notre invité, il va nous raconter toute l’histoire de cette crèche vieille de plus d’un siècle.



La semaine prochaine c’est la semaine pour l’unité des chrétiens. Des temps de prière ont été enregistrés pour l’occasion au sein des studios de RCF en Berry et nous verrons que plusieurs évènements sont organisés dan le diocèse de Bourges.



Enfin, dimanche dernier une fresque a été bénie au sanctuaire de Pellevoisin, une fresque en commémoration du pèlerinage M de Marie, et réalisée avec une technique ancienne qui a presque disparu. François Chasseriau nous expliquera ce que symbolise cette fresque.