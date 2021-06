Le monde la mer à l'honneur le 11 juillet

On connaît tous les liens forts qui unissent la Bonne Mère à Marseille et ses habitants, mais la Bonne Mère, Etoile de la mer, porte son regard bienveillant toujours plus loin vers l’horizon, en direction de la mer puisqu’elle est aussi la protectrice des marins.

Des marins qui ont leur propre aumônerie qui s’appelle “la mission de la mer”.

Elle a pour objectif de rejoindre les besoins spirituels des marins et des pêcheurs toujours en mer et qui connaissent des conditions de vie et de travail difficiles.

Comment la mission de la mer parvient-elle à rejoindre les chrétiens qui composent les équipages des navires? Comment ont-ils vécu leur mission en cette année si particulière?

Des messes ont pu être célébrées sur les bâteaux et le Vatican a décrété le 11 juillet, journée de prière pour les marins.