Le mouvement Chrétien " Vivre et aimer "

" Vivre et Aimer " est un mouvement dans l'Église Catholique, qui offre un accompagnement humain et spirituel aux couples, ainsi qu'aux prêtres, religieuses et religieux. Pour en parler aujourd'hui, Claire Crochet-damais, épouse et mère de famille, qui avec son mari participe au mouvement " Vivre et Aimer ", sur Le Mans.