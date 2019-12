Le MRJC : quel rôle, 90 ans après sa création ?

"En 1959, nous étions 20.000, réunis à Annecy, pour la Coupe du Monde de la Joie de la Jeunesse Agricole Catholique ! Pour les vingt ans du mouvement, 70.000 jeunes sont montés au Parc des Princes, à Paris!" se souvient Paul Dupont, prêtre à Vallières et ancien de la Jeunesse Agricole Catholique.

Avec l'industrialisation, les effectifs des mouvements catholiques ruraux ont fondu. Ils se sont rassemblés pour former le MRJC.

Mais l'ADN, lui, est resté. "L'idée, c'est de donner le pouvoir d'agir aux Jeunes. Sur le principe : voir, juger et agir collectivement. Parce qu'ensemble, on peut changer son milieu de vie" explique Florian Despres, trésorier départemental du MRJC.

"Lorsqu'on invite les jeunes à s'engager, c'est notre responsabilité de les accompagner"

Avoir des idées, monter un projet, faire ensemble, se faire confiance. C'est donc le quotidien des jeunes de 13 à 30 ans, engagés au MRJC. Parmi les actions de l'association : monter des camps d'hiver et d'été. Et inviter les jeunes à se structurer en équipes locales sur leurs territoires, le reste de l'année.

Pour les aider à agir : les anciens, toujours prêts à donner un coup de main. Et de nombreuses formations proposées: "Lorsqu'on invite les jeunes à s'engager, c'est notre responsabilité de les accompagner" explique le président haut-savoyard, Rémi Véricel.

"La seule association structurée de jeunes, sur les territoires ruraux"

Ruralité, foncier, agriculture, alimentation, environnement : autant de thématiques que les collégiens, lycéens et étudiants seront invités à creuser. "Au MRJC, j'ai rencontré des jeunes qui habitent très proches des villes et d'autres vraiment en campagne. Réfléchir ensemble, dans la bonne ambiance des camps, c'est vraiment intéressant ! " témoigne Léane, qui participe régulièrement aux camps.

"Le MRJC, c'est la seule association structurée de jeunes, sur les territoires ruraux. Elle est reconnue comme une structure d'éducation populaire. C'est un interlocuteur pour les pouvoirs publics" souligne Thibaut Duisit, qui a passé trois ans au "siège parisien" du MRJC.

"Etre à la suite du Christ donnait un sens à mes actions"

"A la Jeunesse Agricole CatholIque, j'avais la sensation d'être un chrétien debout. Etre à la suite du Christ donnait un sens à mes actions. Il ne faut pas perdre de vue cette question du sens, dans les projets menés" insiste le Père Paul Dupont.

Aujourd'hui, le mouvement s'adresse à tous. "Nous sommes aujourd'hui des accompagnateurs sur le chemin de la foi. Les questions spirituelles et la question du sens sont posées. Et nous savons orienter ceux qui veulent creuser leur relation avec le Christ" répond Florian Despres. "Il y a quelques années, les jeunes d'une équipe avaient décidé de se préparer à la confirmation ensemble. C'était le prolongement de leur engagement au MRJC" se souvient Thibaut Duisit.

"Le mouvement est capable d'agir aussi bien avec des mouvements d''Eglise qu'avec des associations ou des structures hors de l'Eglise. C'est riche !" conclut Olivier Fumex, actuel permanent du Mouvement.