" Le murmure est un véritable poison dans une communauté "

Le moine se doit d'être heureux, c'est là la vocation de tout homme. Et dans cette perspective, le murmure qui exprime le mécontentement est l'ennemi de la paix, notre bien le plus précieux. Hors cette paix est troublée dans notre société, nos familles et notre propre coeur, nous rappelle le Père Jacques de Préville de l'abbaye St Pierre de Solesmes.