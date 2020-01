"Le mystère de la vie consacrée témoigne du royaume de Dieu"

Pour Mgr Yves Le Saux, "la vie religieuse choisie par tant d'hommes et de femmes ne se réduit pas à une disponibilité pour faire des choses, nous ne sommes pas dans la question du faire. La vie consacrée témoigne d'une forme de vie qui dit quelque chose de l'éternité". Et c'est pour cela que les communautés relgieuses du diocèse seront particulièrement mises à l'honneur ce dimanche lors de la fête patronale de la St Julien. L'évêque du Mans lancera une dizaine de prière qui se terminera le 2 février prochain afin de prier avec et pour la vocation à la vie consacrée en Sarthe.