Le mystère du calice retrouvé de l'Abbé LECLERC (3/3)

Suite à la découverte du calice d'un prêtre par M. Alain Pignel dans un souk de Marrakech, une association a réussi à retrouver l'identité de son propriétaire, l'abbé Jacques Leclerc, prêtre du diocèse de Bayeux, vicaire de la paroisse de Dives sur mer (1941-1944) et résistant, exécuté avec sept autres résistants, mort pour la France.



Alain Pignel nous raconte cette incroyable histoire et celle de l'association qui a réussi également à comprendre les conditions de son leg qui a permis de construire le siège de la délégation du Secours Catholique dans le Calvados et la Manche. Le Père Jean-Pascal Duloisy, prêtre du diocèse de Paris, qui a fait acheter et restaurer le calice nous raconte également pourquoi c'était important pour lui de pouvoir récupérer l'objet précieux et sacré...