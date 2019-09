Le pape François demande de prier pour la protection des océans

© La Vidéo du pape - "Prions ce mois-ci pour que les politiques, scientifiques et économistes travaillent ensemble pour la protection des mers et des océans."

"Prions ce mois-ci pour que les politiques, scientifiques et économistes travaillent ensemble pour la protection des mers et des océans." C'est ce que propose le pape François dans sa dernière vidéo. Depuis 2016, le réseau mondial de prière du pape publie chaque mois les intentions de prière du souverain pontife, en format vidéo. La Vidéo du Pape a sa page Facebook, suivie par plus de 200.000 personnes, mais aussi son compte Twitter et son compte Instagram. Fondé en 1844, le réseau mondial de prière du pape est une œuvre pontificale qui a pour mission de "mobiliser les chrétiens, par la prière et par l’action, pour les défis de l’humanité et de la mission de l’Église".

"Notre solidarité avec la “maison commune” naît de notre foi"

Pour une prise de conscience

Le 31 août 2019, l'auteur de Laudato Si' a donc choisi de consacrer sa Vidéo du pape à la protection des océans. Dans un message court d'une minute, il rappelle qu'il s'agit d'un véritable trésor de biodiversité. Et d'un trésor menacé" "Les océans non seulement constituent la majeure partie de l’eau de la planète, mais aussi la majeure partie de la grande variété des êtres vivants, dont beaucoup sont menacés par différentes causes." La vidéo, co-réalisée par Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot, invite à s'émerveiller de la beauté des océans.



le lien entre foi et écologie

Établissant un lien direct entre la foi et le respect de l'environnement, le pape François invite à changer de regard. "La Création est un projet de l’amour de Dieu pour l’humanité, dit-il, notre solidarité avec la “maison commune” naît de notre foi."