Le pèlerinage de Sainte Solange

La patronne du Berry a son pèlerinage, chaque année c'est le lundi de Pentecôte. On passe en revue le programme et l'origine de ce pèlerinage.

On parlera aussi dans cette émission d'une aide humanitaire apportée en Syrie grâce à l'association berrichonne Médina. Enfin, ne loupez pas la conférence donnée lundi prochain sur les diaconesses.