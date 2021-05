Le pèlerinage Notre-Dame des enfants à Châteauneuf-sur-Cher a lieu ce dimanche

Annulé l'an dernier à cause de la pandémie, le traditionnel pèlerinage de Châteauneuf-sur-Cher aura bien lieu cette année, ce dimanche 9 mai.



Comment garder le lien avec les jeunes et les enfants ? Comment transmettre la foi pendant la crise sanitaire ? Elisabeth Boyer, responsable d'aumônerie sera notre invitée aujourd'hui.



Et ce dimanche, c'est la 4ème journée des chrétiens d'Orient. Nous verrons comment on peut participer à cette journée depuis le Berry.