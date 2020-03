Le plus important est de vivre vraiment ensemble cette épreuve

"et non chacun de son côté". Voila un conseil de la règle de St Benoît qui résonne tout particulièrement en ces jours confinés. Et cette exigence de vivre ensemble "va demander de l'oubli de soi", ce qui n'est pas une mince affaire!

Les moines connaissent bien les difficultés de la vie commune et cloîtrée. Et même si, contrairement à eux, nous n'avons pas choisi cette situation, le P. Thierry Barbeaux, de l'abbaye de Solesmes dans la Sarthe, nous propose de faire de ce temps contraint "une occasion de prendre soin de notre santé, mais aussi de notre âme". En ce temps de dépouillement qui nous mène à la fête de Pâques le 12 avril prochain, le P. Thierry se souvient de son maître des novices qui lui disait: "Le meilleur carême c'est celui que l'on n'a pas choisi, celui que Dieu a choisi pour nous."