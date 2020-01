Le respect de Jésus à notre égard

On parle de la distance entre deux univers aujourd'hui avec le Pasteur Paul Brandao : l’univers de Dieu (mystérieux : tu ne sais d’où il vient ni où il va) et l’univers de l’homme, fragile, limité et vulnérable. Et il y a un abîme incommensurable entre ces deux univers. Seule une nouvelle naissance, une naissance à la vie de Dieu, permet de franchir cette distance.