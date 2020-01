Le sacrement de réconciliation, parlons-en / 1

Il a pour objectif que Dieu puisse pardonner les péchés au pénitent.

B. VAN VYNCKT et Ph.ROBERT poursuivent leurs réflexions sur les sacrements, en abordant celui qui paraît aujourd'hui bien dévalué, le sacrement de réconciliation. Comment en raviver le sens ?Pour « avoir le droit » de communier, on s’est longtemps confessé pour « être en règle », vis à vis d’un Dieu exigeant et comptable.

Mais lorsque la conception du péché véhiculée par l’Eglise a enfin cessé d’être aussi moraliste, les fidèles avaient déjà déserté le confessionnal… Au fait, qu’est-ce que le péché, et que doit-on d’abord confesser ?