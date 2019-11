Le Secours Catholique en Vendée : chercher à accompagner dans la confiance

Ils sont plus de 2 300 en Vendée ! Les bénévoles du Secours Catholique œuvrent tout au long de l’année auprès des personnes en situation de précarité ! Cette période de novembre et décembre est importante pour l’association qui lance sa collecte de fin d’année ce week-end des 16 et 17 novembre. En parallèle, le Secours Catholique vient de publier son rapport annuel sur la pauvreté en France. Évocation de cette actualité avec trois membres du bureau départemental du Secours Catholique.