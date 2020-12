Le sens de l'Avent

Une préparation intérieure

L'Avent, cette attente qui précède la venue du Christ est un temps de préparation.

Les chrétiens préparent leur foyer à la venue de Jésus mais pour le Père Xavier Grillon, curé de la paroisse Sainte Blandine à Lyon, c'est avant tout "une invitation à une préparation intérieure, une préparation du coeur à la venue de Jésus".

Pendant ce temps béni de l'Avent, il nous invite à "vivre ce temps comme un temps d'attente active, à se mettre en route en chemin pour que la rencontre se fasse."

"C'est une attente active à laquelle nous sommes appelés"

Trois grands témoins de l'attente

Isaïe " le prophète de la promesse" nous prépare à accueillir le Seigneur et à "rester éveillés pour la venue de Jésus" précise le Père Grillon. Isaïe nous informe, nous prévient, nous annonce la venue du Christ.

Jean-Baptiste, lui, c'est le "panneau indicateur" selon le Père Grillon. "Jean-Baptiste c'est vraiment celui qui vient avant, il se met en amont de Jésus pour annoncer sa venue". Il nous secoue et nous invite à la conversion.

Marie et l'Évangile de l'Annonciation incarnent la confiance. Marie nous couvre de son manteau de tendresse pour finir patiemment cette attente de la naissance du Christ .

"L'Avent est un temps de joie et d'espérance dont on a particulièrement besoin en ce moment"