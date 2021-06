Le service mutuel

Manuel, intellectuel ou artistique, le travail accompli dans l’obéissance concrétise le don de nous-mêmes à Dieu et nous met dans un esprit de service et de disponibilité à l’égard des autres.



Un service mutuel indispensable à la vie de la communauté moniale, mais qui peut très bien s'appliquer à la vie familiale et amicale, à notre relation aux autres en quelque sorte. Les explications du Père Barbeau de l'Abbaye de Solesmes.