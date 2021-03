Dans sa règle, Saint Benoît recommande trois œuvres principales pour vivre le temps du Carême, la prière, la lecture et le jeûne. Après avoir parler de la prière, le Père Barbeau de l'Abbaye de Solesmes évoque aujourd'hui le temps de la lecture. Une lecture attentive et priante de la Bible, qui bien-sûr tient une place importante chez les moines, et ce tout au long de l'année liturgique. Mais qui en ce temps de Carême, peut très bien s'appliquer à chacun d'entre nous.