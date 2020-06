Le voile déchiré du Temple

Cette semaine dans Voix de nos églises, Gérard Chenais vous propose de revivre une émission diffusée en Novembre 2019. Une émission avec son compagnon de longue date, Loïc de Kerimel, qui malheureusement depuis nous à quitté, emporté par la maladie.



Une émission qui revient sur la mort de Jésus, au moment où le voile du Temple se déchire. Quel est le sens de cet événement, et comment invite-t-il à passer de ce qui est sacré à ce qui est saint ? Plus de précisions en compagnie de Loïc de Kerimel et Gérard Chenais.