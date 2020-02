Les accords du Latran - Vive le Pape libre !

Le 11 février 1929, au Palais du Latran à Rome, le Saint-Siège et l'état italien enterraient la hache de guerre p et reconnaissaient mutuellement leur existence par la signature des accords du Latran. Officialisant l'autorité temporelle du Pape sur l'état du Vatican, ces accords promulguaient aussi le catholicisme comme religion d'état et lui redonnait la place qui étaient la sienne à tous les niveaux de la société italienne. Ainsi, en redevenant maître chez elle, la papauté se garantissait de toute influence politique et allait pouvoir développer davantage son magistère à l'échelle mondiale.