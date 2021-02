Les appels décisifs et un colloque oecuménique

Dimanche dernier, Monseigneur Lagleize a appelé 24 jeunes et adultes pour qu'ils recoivent baptême,eucharitie et confirmation lors de la prochaine veillée pascale. Parmi eux, nous avons rencontré Mathéo et Camilla.

Du 22 au 24 février, le colloque organisé par l'ISEO - Institut supérieur des études oecuméniques - a été proposé sous forme de viso conférences. L'abbé Jean Louis Bathelme, délégué diocésain pour l'oecuménisme, y a participé depuis Metz avec une équipe.