Les catholiques engagés... dans la tempête

"C'est un traumatisme. J'ai été perturbée dans ma foi et dans mon engagement. J'ai cherché de l'aide dans l'Eglise et en dehors" confie une responsable d'aumôneries des collèges.

Un paroissien d'Annemasse, bénévole dans une ONG catholique, a été marqué par l'accumulation de révélations : "L'Enquête avec Elise Lucet, le documentaire d'Arte, le procès de Lyon,.. Ca secoue !"

Forte compassion pour les victimes, tristesse, colère, honte, révolte… les émotions se bousculent dans les communautés. Certains prennent de la distance. Avec, en toile de fond, ce sentiment d'avoir été trahi par l'institution.

"Je suis interpellée"

Une crise qu'il faut assumer au quotidien, pour les personnes dont l'engagement ecclesial est connu. "Je suis interpellée. Les gens ont l'impression que c'est pire dans l'Eglise qu'ailleurs" témoigne Odile, qui visite des malades à l'hôpital,

"Ca ne facilite pas la mission pour les laïcs. Et certains prêtres le vivent très mal. Ils se sentent regardés ou suspectés" analyse Marie-Pascale Saubiez, membre du Conseil Episcopal (les proches collaborateurs de l'Evêque) et aumônier à la Maison d'Arrêt de Bonneville.

Au coeur de la tempête, les victimes sont dans toutes les pensées. Quatre chrétiens engagés, professionnels de l'écoute et de l'accompagnement, ont accepté de gérer la Cellule d'Accueil et d'Accompagnement des Victimes d'Abus Sexuels. Une structure qui se déploie dans l'ensemble des diocèses français, à la demande de la Conférence des Evêques de France (VOIR ENCADRE). "Beaucoup de ceux qui nous appellent n'ont jamais parlé des abus, même pas à leur conjoint. C'est capital pour eux d'être écoutés, accompagnés, orientés" témoignent Robert et Solange, membres de cette Cellule créée en Haute-Savoie dès 2016.

ECOUTER, PREVENIR ET REFORMER

Pendant le Carême, cinq paroisses de la vallée de l'Arve et du Mont-Blanc ont lu ensemble la Lettre à Tout le Peuple de Dieu, texte du Pape François sur les abus sexuels.

Et récemment, sept paroisses du département ont organisé des soirées pour parler de ces affaires. Ca été le choix à Annecy, sur le secteur de Novel et des Fins. Le curé trentenaire, Vincent Grillet, n'a pas hésité : "Il faut libérer la parole, faire la vérité et l'affronter. C'est évident."

"J'ai à coeur de faire connaître tout ce qui est fait dans l'Eglise et dans le Diocèse depuis 2016. Pour les victimes, pour la prévention et pour changer l'Eglise. Cela réconforte un peu tous ceux qui se sentent, à juste titre, blessés" souligne Marie-Pascale Saubiez.

Parmi les actions locales : la Cellule d'Accueil et d'Accompagnement des Victimes, des formations pour les prêtres et tous ceux qui sont au contact des jeunes, un programme de prévention et protection dans l'Enseignement Catholique (DEVELOPPEMENT DANS L'EMISSION).

"C'est le moment d'aider le bateau à changer le cap"

Loin de pointer du doigt les seuls coupables, nos témoins s'accordent sur un problème systémique. "Derrière l'abus sexuel, il y a un abus d'autorité, un abus de pouvoir, voire un abus spirituel. Il faut changer le fonctionnement de l'Eglise et le rapport entre les laïcs et les prêtres" résument Robert et Solange, de la Cellule d'Accueil et d'Accompagnement des Victimes.

Signe d'Espérance, pour Marie-Pascale Saubiez : "Plus de la moitié des paroisses travaillent sur un projet missionnaire, avec une gouvernance en co-responsabilté. Et l'on voit des changements concrets".

"C'est ensemble qu'on pourra opérer la conversion dont l'Eglise a besoin. Ce n'est pas le moment de quitter le bateau. C'est au contraire le moment de venir l'aider à changer le cap" conclut le Père Vincent Grillet.



LA CAVAAS du Diocèse d'Annecy : Cellule d'Accueil et d'Accompagnement des Victimes d'Abus Sexuels

Il s'agit d'une ligne téléphonique dédiée. Au bout du fil : l'un des quatre membres de la cellule. Tous sont, dans leur vie professionnelle, écoutants et accompagnants (domaine du conseil conjugal, notamment).

Leur rôle : accueillir, écouter, accompagner, orienter. En toute confidentialité.

"Nous sommes là pour entendre, croire et aider. Pas pour mener l'enquête" expliquent les membres. Ils incitent et aident les victimes à signaler les faits à la justice, même s'il y a prescription. Si les faits concernent une personne mineure aujourd'hui, la cellule a l'obligation légale de s'adresser au procureur.

En pratique, les victimes laissent un message sur le répondeur. Elles sont très vite rappelées et un premier rendez-vous est pris avec les accompagnants.

Contact : 06 47 16 34 66 / caavas@diocese-annecy.fr