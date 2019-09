Les Chantiers diocésains au service de la mission de l'Eglise

Entretiens avec Jean-François Bourdeyroux, économe du diocèse et l'abbé Simplice Akpaki, curé de la paroisse Sts Pierre et Paul des Etangs.

L'économe parle des nouveaux chantiers à financer et la fin du chantier des locaux de RCF Pays d'Aude, inaugurés jeudi 19 septembre.

L'abbé Akpaki dévoile le projet pour la rénovation du centre paroissial de Sigean.