Les chrétiens prient pour que grandisse leur unité

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens rassemble chaque année les fidèles des différentes confessions pour des temps de partage, de rencontre fraternelle et de prière. Ces moments sont précieux. Chaque année on se souvient ainsi que la recherche de l’unité des chrétiens est une préoccupation importante de la vie de nos Eglises et qu’elles y travaillent au quotidien.

Je vous propose de découvrir aujourd’hui que l’œcuménisme est aussi un état d’esprit, un engagement, en tout cas une volonté affirmée de rendre les chrétiens plus proches les uns des autres et au service de l’annonce de la Bonne nouvelle du Christ.