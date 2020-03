Les cloches et les clochers de la cathédrale de Metz

Dans notre émission Cathédrale en fête, zoom sur les cloches et les clochers de la cathédrale avec le chanoine Gabriel Normand et le campanologue Olivier Tarozzi, à l'heure où le carillon du chapitre va s'enrichir d'une nouvelle cloche bénie par Mgr Lagleize et où la cloche de Mutte va rappeler aux citoyens leur devoir électoral.