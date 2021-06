Les étudiants d'Aix prennent leurs quartiers d'été

Alors que le pays se déconfine et que le plus gros de la crise sanitaire semble, on l’espère, derrière nous, l’été approche et avec lui son lot de promesses de soleil et d’échanges, de partages, de fraternité.



Un temps très attendu par les étudiants et jeunes pros pour se retrouver après des mois d’isolement et de déprime.



Aujourd’hui on vous parle du programme bien rempli de la communauté catholique étudiante d’Aix en Provence, vous verrez, il y en a pour tous les goûts et toutes les dates.



Les précisions de Soeur Elena, franciscaine et aumônier des étudiants à Aix.