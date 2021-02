Les familles aident les étudiants à lutter contre la déprime

"Tous anti-déprime" est le nom d'une initiative de la pastorale des jeunes du diocèse de Marseille pour mettre en lien des familles et des étudiants seuls ou isolés.



Au programme, partage d'un repas, d'une balade ou d'une sortie en mer afin de cultiver liens d'amitié et convivialité pour casser la morosité ambiante.



Les explications du Père Martin Durin de la pastorale des jeunes et de Myriam, qui s'occupe de trouver des familles pour accueillir les étudiants.