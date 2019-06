Les femmes sur le terrain

Depuis un siècle à Marseille, le centre Jane Panier aide les femmes en difficultés et/ou dans la précarité.

à l'occasion de la coupe du monde de football féminin, le centre organise un tournoi avec des équipes composées de ces femmes.

Une occasion de les mettre en lumière et favoriser les échanges et les ponts entre les cultures.

Et à Marseille, peut-être plus qu'ailleurs, quoi de mieux que le foot pour ça!

Le tournoi aura lieu le 22 juin à partir de 10h sur le terrain de foot de l’association « la sauvegarde 13 » dans le 9è arrondissement de Marseille.