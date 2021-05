Les Jardiniers d'eau : un nouveau projet du diocèse de Bourges

Les Jardiniers d’eau c’est un nouveau projet autour de l’environnement dans l'esprit "Laudato Si" : donc prendre soin de la nature et des Hommes. Ce projet vise également à mettre en valeur les marais de Bourges. On découvre tous les détails avec notre invité du jour, le diacre et responsable des Jardiniers d’eau, Antoine Gangneron.



L’été arrive à grands pas ! Si vous cherchez des idées spirituelles pour agrémenter vos vacances vous êtes au bon endroit : François Chasseriau, chargé de la communication du diocèse de Bourges, nous a préparé une petite sélection.