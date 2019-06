Les mamans ont rendez-vous à Cotignac le week-end du 15/16 juin

Cotignac, petit village du Var est un lieu unique au monde d’apparition de la Sainte Famille.

La Vierge Marie portant l’enfant Jésus y apparaît en 1519, on fête d’ailleurs les 500 ans de cette apparition cette année.

Saint Joseph, lui, apparaît en 1660 à un berger assoiffé et fait couler une source près de lui.

Depuis Cotignac est devenu un haut lieu de pèlerinage pour les familles.

Depuis plus de trente ans existe notamment le pèlerinage des mères de famille le deuxième week-end de juin.