Les missions jésuites du Paraguay

Le 16 mars 1608, les Jésuites obtennaient le droit de fonder des réductions du Paraguay. Leurs buts sont d’évangéliser les indiens et de leur permettre d’échapper aux esclavagistes. Inaugurées au début du 17e siècle, les réductions jésuites du Paraguay furent sans doute l'une des réalisations terrestres s'approchant le plus de l'idéal d'une société chrétienne. Bâtie sur la foi, sur l'égalité entre les sexes et sur la paix, florissantes économiquement et innovantes au niveau artistiques et théologiques, elles ne durent leur arrêt, 150 ans plus tard, qu'à la cupidité des colons espagnols et aux préjugés à l'encontre des jésuites, colportés par l'esprit des Lumières.