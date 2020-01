Les Municipales avec Monseigneur Christophe Dufour

La campagne des élections municipales commence officiellement dans 4 jours (le 3 février). Entre contexte national et problématiques locales, les électeurs sont parfois tiraillés. Quels principes un citoyen chrétien peut-il suivre pour orienter son choix ? Nous en parlons avec Mgr Christophe Dufour, archevêque d’Aix et Arles.

Il est encore possible de s’inscrire sur les listes électorales, et ce jusqu’au 7 février. Ce délai est prolongé pour toute personne qui déménage, qui devient majeure, qui acquiert la nationalité française…