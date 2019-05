"Les nominations est l'un des processus les plus compliqués pour un évêque"

Mgr Jacques Habert revient sur les changements au sein des paroisses et pôles missionnaires qui ont été annoncés le 14 mai dernier. Sur quels critères l'évêque de Séez opère-t-il ces choix? En fonction des caractères de chacun des prêtres mais aussi en fonction des exigences concrètes de la mission. Et avec la baisse des vocations sacerdotales, celles-ci se font de plus en plus prégnantes.